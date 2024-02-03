Spiegel: Зеленский потеряет поддержку украинцев при увольнении Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с потерей поддержки своего народа и политическим кризисом, если уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это связано с тем, что главком армии на данный момент популярнее, чем киевский лидер. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

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«Владимир Зеленский хочет уволить главнокомандующего армией Валерия Залужного. Он рискует столкнуться с политическим кризисом, потому что Залужный сейчас популярнее президента. Все больше украинцев начинают сомневаться в Зеленском», — пишет издание.

Отмечается, что причины, по которым глава Украины хочет уволить главкома ВСУ, неизвестны. Однако ясно, что в случае отставки Залужного Зеленский ставит под угрозу свою поддержку среди жителей страны.