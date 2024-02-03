Spiegel: Зеленский потеряет поддержку украинцев при увольнении Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с потерей поддержки своего народа и политическим кризисом, если уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это связано с тем, что главком армии на данный момент популярнее, чем киевский лидер. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
«Владимир Зеленский хочет уволить главнокомандующего армией Валерия Залужного. Он рискует столкнуться с политическим кризисом, потому что Залужный сейчас популярнее президента. Все больше украинцев начинают сомневаться в Зеленском», — пишет издание.
Отмечается, что причины, по которым глава Украины хочет уволить главкома ВСУ, неизвестны. Однако ясно, что в случае отставки Залужного Зеленский ставит под угрозу свою поддержку среди жителей страны.
Ранее американский журналист Сеймур Херш выдвинул версию о том, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. По его словам, главком ВСУ обсуждает с иностранными партнерами возможное завершение конфликта с Россией.