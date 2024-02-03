В Польше обвинили фон дер Ляйен в переписывании истории и лжи о Холокосте

Член Европейского парламента (ЕП) от Польши Рышард Легутко обвинил председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в переписывании фактов истории и лжи о событиях Холокоста. Об этом говорится в обращении евродепутата к ЕК, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«27 января 2024 года в аккаунте [в соцсети] X (бывший Twitter — прим. «Ленты.ру») председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был размещен пост, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста. В посте было показано, как европейские лидеры, включая саму председателя Еврокомиссии, зачитывают имена жертв немецкой оккупации», — говорится в в обращении Легутко.

Во время выступлений были показаны подписи с указанием дат рождения жертв, а также дат и мест их смерти. Однако в нескольких случаях видео также содержало вводящее в заблуждение заявление «лагерь Освенцим, Польша», предполагающее, что Польша имела какое-то отношение к концентрационным лагерям, - Рышард Легутко, евродепутат от Польши

В связи с этим он обратился с рядом вопросов к ЕК от имени польской делегации партии ЕП «Европейские консерваторы и реформисты».

«Почему Еврокомиссия сознательно вводит общественность в заблуждение, пытаясь фальсифицировать исторические факты и снять с настоящих преступников — немцев — ответственность за преступление геноцида? Какие действия Комиссия намерена предпринять, чтобы избежать подобного обмана в будущем? Намерена ли председатель Еврокомиссии принести официальные извинения Польше?» — спросил член ЕП.

Фон дер Ляйен обвиняют в переписывании истории не впервые. Так, в конце января было опубликовано заявление фон дер Ляйен к годовщине освобождения Освенцима. В приведенной исторической справке говорится, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау».

Постпредство России при ЕС назвало это ошибкой и призвало ЕС исправить ее, отметив, что Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска». В свою очередь, преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен обвинил Евросоюз в переписывании истории в связи с этой публикацией.