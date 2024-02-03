В Конгрессе США назвали внешнюю политику Байдена катастрофой

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал внешнюю политику американского лидера Джо Байдена катастрофой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, пишет РИА Новости.

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«Внешняя политика Байдена — это катастрофа. Каждый знает, что она настолько опасна, потому что мы демонстрируем слабость на мировой арене», — сказал он.

По словам политика, подобная политика американской администрации ведет к тому, что сама «приглашает агрессию». Он добавил, что при администрации бывшего президента США Дональда Трампа подобного не происходило.