Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Европу передать стране все необходимое оружие. Об этом он заявил в интервью Figaro.

По его словам, ситуация на поле боя сильно отличается от того, что говорят киевские власти. Политик отметил, что правительство страны «надело на людей розовые очки».

«В результате люди не понимают, для чего нужна новая мобилизация. Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны», — сказал он.

Порошенко заявил, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются снаряды. Он назвал это огромной проблемой для украинской армии.

«Европейцы должны дать нам все необходимое вооружение, без каких-либо условий», — отметил он.