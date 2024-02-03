В Киеве раскрыли причину нового обострения конфликта между Зеленским и Залужным

«Зеленский вызвал главкома к себе и потребовал, чтобы тот представил документ в Верховной раде. А у этого закона огромный антирейтинг, он убивает популярность любой публичной фигуры. Залужный, соответственно, отказался, тогда президент потребовал от него подать рапорт на увольнение, тот и этого делать не захотел», — рассказал собеседник издания.