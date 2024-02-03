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Прокурор и обвинитель Трампа признались в личных отношениях

Окружной прокурор столицы американского штата Джорджия Фани Уиллис и спецпрокурор Норман Уэйд, работающие над дело Дональда Трампа, встречаются друг с другом.

Прокурор и обвинитель Трампа сделали признание
© ТАСС

«В 2022 году у нас с окружным прокурором Уиллис сложились личные отношения в дополнение к нашим профессиональным связям и дружбе», - признался суду Уэйд.

Уиллис подтвердила, что обвинителей связывает куда большее, чем дружба.

Сам Трамп весьма возмущен этой информацией и еще раз назвал все уголовные процессы против него «охотой на ведьм».

Ранее «СП» писала о том, что Москва может конфисковать активы Запада в ответ на присвоение российских валютных резервов, заявил Даг Бэндоу — бывший советник главы Белого дома.

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Дональд Трамп