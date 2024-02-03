Прокурор и обвинитель Трампа сделали признание

Прокурор и обвинитель Трампа признались в личных отношениях
Окружной прокурор столицы американского штата Джорджия Фани Уиллис и спецпрокурор Норман Уэйд, работающие над дело Дональда Трампа, встречаются друг с другом.
«В 2022 году у нас с окружным прокурором Уиллис сложились личные отношения в дополнение к нашим профессиональным связям и дружбе», - признался суду Уэйд.
Уиллис подтвердила, что обвинителей связывает куда большее, чем дружба.
Сам Трамп весьма возмущен этой информацией и еще раз назвал все уголовные процессы против него «охотой на ведьм».
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