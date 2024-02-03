Суд отложил разбирательство по существу дела Трампа о штурме Капитолия

Федеральный суд столичного округа Колумбия отложил назначенное ранее на 4 марта разбирательство по существу дела о якобы предпринятой в январе 2021 года Дональдом Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах. Об этом говорится в опубликованном в пятницу письменном заявлении судьи Тани Чаткэн.

"Назначенное на 4 марта 2024 года судебное разбирательство откладывается. Суд установит новые сроки", - отметила Чаткэн.

Она не уточнила, когда будут объявлены новые сроки разбирательства. Судья также не пояснила, почему она приняла такое решение. В конце августа 2023 года Чаткэн назначила дату слушаний по существу на 4 марта 2024 года.

Как отмечает газета The Washington Post, решение связано с рассмотрением апелляционным судом вопроса о том, обладает ли Трамп иммунитетом от юридического преследования за действия, предпринятые им на посту президента. На наличии у него такого иммунитета настаивает защита политика в деле о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

В столичном суде республиканцу фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года. Трамп ранее не признал свою вину ни по одному из пунктов обвинений. Как отмечает журнал Rolling Stone, всего против экс-президента выдвинуто 91 обвинение, в том числе 44 федерального уровня и 47 на уровне штатов.