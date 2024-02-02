Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО
Власти Великобритании предложили союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Североатлантического альянса.
По данным телеканала RT, который ссылается на осведомлённый источник, в связи с неблагоприятным для Киева развитием событий в зоне специальной военной операции Лондон предложила своим союзникам по военному блоку рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса НАТО, установления бесполётной зоны над территорией, подконтрольной киевскому режиму, а также увеличения поставок вооружений и техники ВСУ.
При этом собеседник RT отметил, что в Британии понимают, что сейчас большинство стран альянса вряд ли поддержат эти меры, и рассчитывают, что в случае существенного ослабления ВСУ и успешного продвижения ВС РФ союзники всё-таки одобрят данную инициативу.
Пока же, по плану Лондона, предполагается скрытно перебросить на территорию «незалежной» крупные высокоманёвренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра.
«В целях «распыления» сил и средств ВС РФ предусматривается развернуть на территории Норвегии и Финляндии контингент сил НАТО и армий отдельных членов блока. Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России», – утверждает источник.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», известный политолог, публицист и историк, бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко рассказал, насколько реальна война между Россией и НАТО, которую западные СМИ прогнозируют летом 2025 года.