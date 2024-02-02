Украинка назвала причину своей победы в конкурсе «Мисс Япония»

Я с пяти лет живу в Японии, я выросла в Японии и натурально чувствовала себя японкой. В школе все были японцы, было немного тяжко: я чувствовала себя японкой, а выглядела, как украинка. Сама не понимала, что происходит: мама — украинка, дома по-украински говорим, а в школе по-японски. Я внутри думаю по-японски, но японской крови у меня нет. Каролина Сиино «Мисс Япония — 2024»