Польские фермеры анонсировали полную блокировку границы с Украиной

Польские фермеры через неделю начнут генеральную забастовку, в результате которой планируется заблокировать границу с Украиной, в знак протеста против европейской аграрной политики, сообщили в профсоюзе «Солидарность».

В заявлении говорится, что терпение протестующих себя исчерпало, и позиция Брюсселя от января этого года не может быть принята фермерским сообществом. Отмечается, что бездействие польских властей и планы сотрудничать с ЕК, уважать все ее решения по поводу импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия с Украины не оставляют фермерам другого выбора, кроме как объявить генеральную забастовку, передает РИА «Новости».

Начать акцию протеста фермеры решили 9 февраля с блокады погранпереходов с Украиной, также аграрии собираются заблокировать автострады по всей стране.

Протестующие призвали поляков проявить понимание и понять, «в какой ситуации мы все оказались». Организаторы акции подчеркнули, что они все пытаются бороться за общее благо, и пытаются не довести до банкротства польских семейных домохозяйств.

Накануне Евросоюз пообещал своим фермерам «запустить демократический процесс для обсуждения усиления аграрного сектора ЕС».

В начале января в Германии начались массовые протесты фермеров против мер правительства по экономии бюджета и наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Ранее сообщалось, что французские фермеры приготовились полностью заблокировать Париж.