В США назвали самого ненадежного члена НАТО

Американские сенаторы назвали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «самым ненадежным членом НАТО», потребовав от него быстрее ратифицировать членство Швеции в альянсе. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным агентства, в своем заявлении сенаторы указали, что «терпение в отношении Венгрии истощается». Главной причиной этого они назвали отказ страны ратифицировать членство Швеции в НАТО на протяжении года. Сенаторы считают, что такая политика Будапешта может «нанести непоправимый ущерб ее отношениям с США и альянсом».