В США назвали самого ненадежного члена НАТО
Американские сенаторы назвали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «самым ненадежным членом НАТО», потребовав от него быстрее ратифицировать членство Швеции в альянсе. Об этом сообщает The Associated Press.
По данным агентства, в своем заявлении сенаторы указали, что «терпение в отношении Венгрии истощается». Главной причиной этого они назвали отказ страны ратифицировать членство Швеции в НАТО на протяжении года. Сенаторы считают, что такая политика Будапешта может «нанести непоправимый ущерб ее отношениям с США и альянсом».
Более того председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин уже поднял вопрос о введении санкций против Венгрии «за ее поведение, назвав Орбана наименее надежным членом НАТО». В частности, он предложил отменить безвизовый режим между республикой и Соединенными Штатами и ввести санкции против Будапешта из-за «высокого уровня коррупции в стране»