Российского блогера заочно осудили на Украине на 15 лет
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщило в своем официальном Юрия Подоляки на 15 лет тюрьмы.
По заявлению СБУ, Юрий Подоляка, родившийся в городе Сумы, в 2014 году переехал в Россию, где начал блогерскую деятельность. Суд признал его виновным по статьям уголовного кодекса о свержении конституционного строя, призыве к изменению границ, государственной измене и и пропаганде войны.
Также ведомство обвиняет блогера в корректировке артиллерийских атак на Николаевскую область.
Ранее Сумская областная прокуратура уже заявила о приговоре блогера к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества и запретила занимать определенные должности в течение 15 лет. По информации прокуратуры, суд признал его виновным в оправдании действий России.
Lenta.ru: главные новости