Российского блогера заочно осудили на Украине на 15 лет

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщило в своем официальном Юрия Подоляки на 15 лет тюрьмы.

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По заявлению СБУ, Юрий Подоляка, родившийся в городе Сумы, в 2014 году переехал в Россию, где начал блогерскую деятельность. Суд признал его виновным по статьям уголовного кодекса о свержении конституционного строя, призыве к изменению границ, государственной измене и и пропаганде войны.

Также ведомство обвиняет блогера в корректировке артиллерийских атак на Николаевскую область.