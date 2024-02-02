Эксперты рассказали, как Украина может частично вступить в НАТО

После завершения конфликта с Россией Украина может вступить в НАТО лишь частично, однако альянсу все равно придется решить вопрос с коллективной обороной. Такое мнение в своей статье на Foreign Affairs высказали эксперты по международным отношениям Алина Полякова и Джеймс Голдгейер.

Они считают, что точка зрения о том, что вступление Украины в НАТО увеличит риск военного конфликта с Россией является неверной. Кроме того это невозможно, пока продолжается конфликт, поскольку его итоги определят в каком видео страна присоединится к альянсу — полностью или частично. Эксперты допускают, что по итогам военных действий Киев не получит назад Донецкую и Луганскую народные республики, а также территории Запорожской и Херсонской областей, которые контролирует РФ.

Также авторы статьи указывают, что независимо от итогов конфликта НАТО предстоит решить вопрос с пятой статьей альянса, которая касается коллективной обороны. По их мнению, при наступлении условий, позволяющих Киеву присоединится к блоку, под ее действие попадут только территории, которые останутся под контролем Украины. Таким образом НАТО придется усилить присутствие на восточном фланге и разместить войска на территории страны.