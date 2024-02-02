В Венгрии заявили о триумфе над ЕС по Украине

Венгрия одержала триумф по Украине, так как замороженные Европейским союзом (ЕС) средства Будапешта не будут переданы Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Питер Сийярто. Lenta.ru

"Большой триумф Венгрии на недавнем саммите ЕС. Венгрия успешно предотвратила нецелевое распределение средств, выделенных ей по договору с ЕС. Она не допустила того, чтобы они были переведены Украине", - отметил Сийярто. ТАСС