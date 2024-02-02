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ХАМАС попросило Россию быть гарантом при обмене пленных

ХАМАС обратилось к России с просьбой выступить гарантом при обмене пленными с Израилем. Об этом рассказал член политбюро движения.

ХАМАС попросило Россию быть гарантом при обмене пленных
© globallookpress.com

«Мы попросили региональные и международные гарантии для обмена пленными и попросили Россию выступить одним из гарантов», — заявил член политбюро ХАМАС.

Его слова передает корреспондент РИА Новости.

Взаимоотношения между движением ХАМАС и Израилем резко обострились 7 октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС совершили атаку на Израиль, что положило начало полномасштабной войне между Израилем и Палестиной. Обе стороны взяли в плен сотни граждан.

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