ХАМАС попросило Россию быть гарантом при обмене пленных

ХАМАС обратилось к России с просьбой выступить гарантом при обмене пленными с Израилем . Об этом рассказал член политбюро движения.

«Мы попросили региональные и международные гарантии для обмена пленными и попросили Россию выступить одним из гарантов», — заявил член политбюро ХАМАС.

Взаимоотношения между движением ХАМАС и Израилем резко обострились 7 октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС совершили атаку на Израиль, что положило начало полномасштабной войне между Израилем и Палестиной. Обе стороны взяли в плен сотни граждан.