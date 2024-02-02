Царев ответил СБУ на арест недвижимости

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил об отсутствии недвижимости в Днепре (бывший Днепропетровск) в ответ на заявление Службы безопасности Украины (СБУ) об аресте активов в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Пишут, что арестовали мою квартиру в Днепропетровске, земельный участок в Киеве и имущество в Крыму. Не знаю, кто тот несчастный, чью квартиру конфисковали в Днепропетровске — у меня нет квартиры в Днепропетровске», — говорится в публикации.

Он уточнил, что ни разу не был на земельном участке, который «нарезали депутатам». Царев также назвал шутниками представителей СБУ из-за ареста якобы его имущества в Крыму.