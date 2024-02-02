В Латвии предложили проверить сотрудников крупных компаний на отношение к РФ
Министерство иностранных дел Латвии выступило с инициативой о проведении проверки иностранных граждан, работающих в стратегически важных компаниях страны, на пророссийские взгляды. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомство порекомендовало отраслевым министерствам и государственным учреждениям проверить сотрудников, которые занимают высокие посты в крупных компаниях, и выяснить, «поддерживают ли они прямо или косвенно» спецоперацию России на Украине.
«Ответственные органы постоянно работают над выявлением и предотвращением случаев, когда в Латвии действуют лица из России или других третьих стран, связанные с российским правительством», - подчеркнул министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.
Ранее родителей латвийских школьников обязали сдавать консервы, нижнее белье и мусорные пакеты для нацбатальонов Вооруженных сил Украины. Мама одного из учеников рассказала, что всем школьникам и их родителям разослали «памятку», согласно которой они должны закупить продукты. При этом, по ее словам, «родители вынуждены подчиниться, поскольку все боятся оказаться "белой вороной"».