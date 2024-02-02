В Латвии предложили проверить сотрудников крупных компаний на отношение к РФ

Министерство иностранных дел Латвии выступило с инициативой о проведении проверки иностранных граждан, работающих в стратегически важных компаниях страны, на пророссийские взгляды. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Ведомство порекомендовало отраслевым министерствам и государственным учреждениям проверить сотрудников, которые занимают высокие посты в крупных компаниях, и выяснить, «поддерживают ли они прямо или косвенно» спецоперацию России на Украине.

«Ответственные органы постоянно работают над выявлением и предотвращением случаев, когда в Латвии действуют лица из России или других третьих стран, связанные с российским правительством», - подчеркнул министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.