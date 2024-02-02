Глава МИД Польши отправится в США, чтобы попросить деньги для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намерен посетить США, чтобы убедить американские власти в необходимости предоставить Украине дополнительное финансирование. Газета.Ru
"Виктор Орбан снял вето, и ЕС единогласно выделил €50 млрд на поддержание функционирования украинского государства, на восстановление инфраструктуры. Оказывается, стоит разговаривать с теми, кого не удается убедить. Поэтому я лечу в Вашингтон для того, чтобы там убеждать тех, кого еще не удалось убедить", — сказал Сикорский. News.ru
1 февраля лидеры 27 стран ЕС решили выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. Они согласились с предложением Венгрии и установили механизм контроля за расходованием денег. Через год Брюссель вернется к обсуждению этого вопроса, а через два намеревается пересмотреть объем помощи Киеву. ТАСС