Глава МИД Польши отправится в США, чтобы попросить деньги для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намерен посетить США, чтобы убедить американские власти в необходимости предоставить Украине дополнительное финансирование. Газета.Ru

"Виктор Орбан снял вето, и ЕС единогласно выделил €50 млрд на поддержание функционирования украинского государства, на восстановление инфраструктуры. Оказывается, стоит разговаривать с теми, кого не удается убедить. Поэтому я лечу в Вашингтон для того, чтобы там убеждать тех, кого еще не удалось убедить", — сказал Сикорский. News.ru