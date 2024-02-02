Глава МИД Польши отправится в США, чтобы попросить деньги для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намерен посетить США, чтобы убедить американские власти в необходимости предоставить Украине дополнительное финансирование. Об этом он написал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

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Глава внешнеполитического ведомства республики отметил, что недавно из Брюсселя поступили "хорошие новости". Речь идет о решении венгерского премьер-министра Виктора Орбана снять вето на выделение €50 млрд на помощь Киеву из общего бюджета Европейского союза (ЕС). По словам министра, эти средства будут потрачены на восстановление инфраструктуры на территории Украины.

"Оказывается, что стоит разговаривать с теми, кого не удается убедить. Поэтому я лечу в Вашингтон для того, чтобы там убеждать тех, кого еще не удалось убедить", — добавил Сикорский.