Глава МИД Канады Жоли прибыла на Украину

Глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли прибыла с официальным визитом на Украину, где у неё состоялась встреча с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Об этом Кулеба сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

«Добро пожаловать на Украину, Мелани Жоли», — говорится в сообщении.

Как утверждается, в ходе встречи стороны обсудили вопросы свободной торговли между Украиной и Канадой, использования замороженных российских активов, а также поставку военной помощи Киеву.