Зеленская призвала не делать резких движений в возвращении украинских беженцев

Супруга Владимира Зеленского Елена считает неправильным вынуждать беженцев возвращаться на Украину — демократические страны «не будут делать резких движений» по этому вопросу, уверена она.

«Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений», — сказала Зеленская, слова которой приводит «СТРАНА.ua» .

По её словам, чтобы вернулись все, нужно восстановление, «чтобы людям было куда вернуться».

Сам Владимир Зеленский в интервью ARD предложил западным странам прекратить платить украинским беженцам и передавать средства не им, а украинским властям. Как писала газета Politico, киевские власти призывают чиновников из Европейского союза в будущем ужесточить миграционные правила в рамках объединения, чтобы они тем самым поспособствовали возвращению украинских беженцев на Украину.