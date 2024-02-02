Протасевича исключили из белорусского списка экстремистов

МВД Белоруссии исключило бывшего главреда Nexta Романа Протасевича из списка граждан, причастных к экстремистской деятельности. На обновленный список, опубликованный на сайте МВД, обратили внимание белорусские журналисты.

Протасевич, бывший главред оппозиционного Telegram-канала Nexta, был задержан в Белоруссии весной 2021 года. Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, посадили в Минске из-за сообщения о бомбе. Вместе с Протасевичем задержали россиянку Софью Сапегу, на тот момент его девушку.

Протасевича обвиняли в организации массовых беспорядков, возбуждении социальной вражды к представителям власти и силовикам, а также по другим статьям.

Сначала Протасевич находился в СИЗО, затем был переведен под домашний арест. Он сообщил, что сотрудничает со следствием.

При назначении наказания Протасевичу гособвинитель просила учесть, что он признал вину и выполнил условия сделки со следствием. В итоге Протасович получил восемь лет колонии по сравнению с другими фигурантами дела, которых приговорили к 19 и 20 годам.