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Politico: у Ирана нет полного контроля над союзниками-повстанцами

Представители разведки США считают, что Иран не имеет полного контроля над связанными с ним формированиями на Ближнем Востоке, в том числе над теми, кто нападал на американских солдат в последние недели. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с вопросом.

Как отмечает Politico, элитные иранские силы «Кудс» отвечают за отправку оружия и военных советников, а также разведданных формированиям в Ираке и Сирии, а также хуситам в Йемене. По словам чиновников США, у групп разные амбиции и программы, которые иногда совпадают, но Тегеран, похоже, не имеет полной власти над принятием ими оперативных решений. Это означает, что действия этих формирований слабо предсказуемы, но в то же время это снижает риск прямой конфронтации США с Ираном.

Кэмерон назвал условие признания Палестины

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон может официально признать Палестину после прекращения огня в секторе Газа, не дожидаясь результатов многолетних переговоров между Израилем и палестинцами. Об этом сообщает Associated Press.

При этом Кэмерон заявил, что признание палестинского государства невозможно, пока движение ХАМАС контролирует сектор Газа. Признание Великобританией независимости Палестины, в том числе в ООН, «не может произойти в начале процесса [по установлению мира - прим.ред.], но оно не обязательно должно быть самым концом процесса», подчеркнул министр. Он заявил, что мировое сообщество должно дать палестинскому народу «горизонт к лучшему будущему» - будущему собственного государства, это «жизненно важно для долгосрочного мира и безопасности в регионе».

Украинские оружие-«Франкенштейн» показало уязвимость НАТО

Военный эксперт, полковник морской пехоты США Марк Канчиан

заявил BI, что использование Украиной экспериментальных систем обороны FrankenSAM показало России пробелы в собственных арсеналах НАТО. Оружие, названное в честь монстра Франкенштейна, производится США и Украиной путем объединения различных систем, чтобы сбивать ракеты, беспилотники и самолеты. В рамках этого проекта американское вооружение часто комбинируется с оборудованием советских времен.

Сам факт, что эта стратегия реализуется, показывает, насколько сильно странам НАТО, включая США, не хватает наземных систем противовоздушной обороны, заявил Канчиан. Эксперт назвал зенитно-ракетный комплекс NASAMS отличной системой, но отметил, что таких вооружений слишком мало. Ранее США пообещали передать Украине 12 NASAMS, но по состоянию на декабрь было известно о доставке только двух из них.

Кишинев пообещал запретить выборы президента РФ в Приднестровье

Глава правящей в Молдавии Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что Кишинев не допустит открытия избирательных участков для выборов президента России в Приднестровье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Jurnal.

По словам Гросу, власти страны считают незаконным и некорректным открывать избирательные участки на территории, которая не контролируется Молдавией, без согласия с Кишиневом. Глава партии отметил, что Россия раньше открывала участки в Приднестровье, но это было до прихода к власти нынешнего правительства. Политик подчеркнул, что это «было незаконно, но кое-кто закрывал на это глаза». Гросу заявил, что власти Молдавии не пропустят в страну организаторов выборов из РФ.

От Шольца потребовали сделать выбор между Украиной и Россией

Немецкий депутат Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца признать, что Украина важнее России для ЕС, сообщает Bild. По мнению депутата, Шольц, несмотря на все произошедшее, все еще придерживается мнения, что Россия более важна для безопасности Европы, чем другие государства.