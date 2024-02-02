Бундестаг одобрил сокращение субсидий на топливо, которое вызвало протесты фермеров ФРГ

Накануне в правительстве Германии заявили об отсутствии средств на поддержку граждан. Об этом заявил уполномоченный федерального правительства Германии по делам восточных земель Карстен Шнайдер. Он отметил, что правительство потратило €800 млрд на помощь гражданам во время пандемии коронавируса и субсидирование роста цен на газ и электроэнергию. Поэтому средств на дальнейшие выплаты у государства нет.