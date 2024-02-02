Эксперт заявил, что 50 млрд евро от Евросоюза не спасут Киев
50 млрд евро, которые выделил Евросоюз Украине, не спасут Киев. Как сообщает газета Global Times, об этом заявил профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь.
По мнению эксперта, эти средства являются не более чем жестом поддержки Запада, который пытается вернуть Киеву уверенность в условиях конфликта.
«Даже если предположить, что помощь будет предоставляться в соответствии с обещаниями, Украина получит чуть более 10 млрд евро в год. Это значит, что указанная поддержка скорее будет служить задаче повышения уверенности Украины, нежели иметь какой-либо существенный смысл», — заявил Цуй Хунцзянь.
Профессор добавил, что ЕС принял долгосрочный план помощи Украине, поскольку надеется, что сумеет преодолеть неопределенность, возникшую из-за действий Брюсселя и политической ситуации в США. По его мнению, огромное влияние на дальнейшее развитие событий окажут результаты выборов в Европарламент и президентские выборы в Соединенных Штатах.
Напомним, что в четверг, 1 февраля, лидеры 27 стран Евросоюза решили выделить из общего бюджета на финансовую поддержку Украины в 50 млрд евро в течение четырех лет. Они согласились на предложение Венгрии и установили контроль расходования денег. Через год Брюссель вернется к обсуждению вопроса продолжения помощи, а через два сможет пересмотреть объем помощи Украине.