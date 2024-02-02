Кличко рассказал, чем могут обернуться для Украины выборы в военное время

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ядом для Украины идею проведения президентских выборов в военное время. По его словам, которые приводит французское издание Le Point, избирательная кампания может привести к развалу страны. News.ru

Он считает, что выборы могут разрушить Украину изнутри. Сначала нужно закончить конфликт и "покончить с политическими распрями". Российская газета

Журнал также задал Кличко вопрос по поводу его критики в адрес Владимира Зеленского. В этой связи мэр Киева отметил, что "не критикует [Зеленского], а дает советы". "Я ощущаю, что мы дрейфуем к автократии, и это меня беспокоит. <...>. Когда я говорю, что Украине нужна большая свобода прессы, я не критикую президента", - сказал мэр. ТАСС