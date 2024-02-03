Макрона обвинили в приближении ядерной войны с Россией

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в приближении ядерной войны с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

«"Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза", — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена», — написал он.

По словам Филиппо, заявление французского лидера противоречит военной доктрине страны. Он отметил, что фактически это подразумевает передачу ядерного оружия Европейскому союзу.

«Это означает, что мы, возможно, используем его завтра, например, в случае войны Польши или Латвии с Россией!» — сказал депутат.