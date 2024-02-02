Пассажирский лайнер столкнулся с сухогрузом у берегов Стамбула

Ливийское пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось в пятницу с сухогрузом Captain Adam 1 у берегов Стамбула . Как сообщает телеканал TRT Haber, в инциденте никто не пострадал.

По информации телеканала, 147-метровый лайнер столкнулся со 103-метровым сухогрузом под флагом Танзании в Мраморном море неподалеку от Еникапы. Оба судна получили повреждения, их отбуксировали к причалу Ахыркапы. Причина аварии не называется.

Как сообщали СМИ, лайнер Kevalay Queen вышел в море в конце 2021 года после 25-летнего простоя. Сейчас он выполняет круизные рейсы между ливийской Мисуратой и турецкими портами. В ноябре его дважды буксировали к причалам из-за поломки двигателя, а в августе владельцы получили штраф более чем на 500 тысяч долларов из-за загрязнения воды у берегов Стамбула.