Daily Mail: разгневанный Байден потребовал снизить цены в магазинах

Президент США Джо Байден потребовал, чтобы супермаркеты снизили цены, поскольку доверие к его экономической политике остается низким в преддверии предвыборной кампании. Об этом рассказал британский таблоид Daily Mail.

Недавний опрос показал, что лишь 35 процентов взрослого населения США считают состояние национальной экономики «хорошим». Год назад этот показатель составлял 24 процента, а в конце 2023-го — 30 процентов.

Хотя речь и идет об улучшении, показатель все равно остается ниже, чем и без того низкий рейтинг одобрения Байдена — 38 процентов, подчеркивает Daily Mail. Цены в магазинах все еще слишком высоки, поэтому президент США «отчаянно ищет решение» перед выборами, которые пройдут в стране в ноябре 2024 года.

В своем недавнем выступлении Байден проигнорировал такие обстоятельства как инфляция, перебои в цепочках поставок и рост спроса, обвинив во всем ритейлеров, отмечает Daily Mail.

«В Америке по-прежнему слишком много корпораций, грабящих людей: взвинчивание цен, мусорные сборы, завышение цен под предлогом инфляции, уменьшение веса или количества товаров в упаковках», — сказал он во время выступления в Южной Каролине на прошлой неделе.

Байден заявил, что американцы «устали, что их считают простофилями», поэтому его администрация собирается «остановить этих ребят».

Хотя инфляция несколько замедлилась, американцам по-прежнему приходится сталкиваться с ростом цен на основные товары, такие как яйца и молоко.

По данным Национального бюро экономических исследований, цены на эти товары выросли на 11 процентов в 2022 году и еще на пять процентов в 2023-м.