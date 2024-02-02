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Daily Mail: разгневанный Байден потребовал снизить цены в магазинах

Президент США Джо Байден потребовал, чтобы супермаркеты снизили цены, поскольку доверие к его экономической политике остается низким в преддверии предвыборной кампании. Об этом рассказал британский таблоид Daily Mail.

Daily Mail: разгневанный Байден потребовал снизить цены в магазинах
© globallookpress.com

Недавний опрос показал, что лишь 35 процентов взрослого населения США считают состояние национальной экономики «хорошим». Год назад этот показатель составлял 24 процента, а в конце 2023-го — 30 процентов.

Хотя речь и идет об улучшении, показатель все равно остается ниже, чем и без того низкий рейтинг одобрения Байдена — 38 процентов, подчеркивает Daily Mail. Цены в магазинах все еще слишком высоки, поэтому президент США «отчаянно ищет решение» перед выборами, которые пройдут в стране в ноябре 2024 года.

В своем недавнем выступлении Байден проигнорировал такие обстоятельства как инфляция, перебои в цепочках поставок и рост спроса, обвинив во всем ритейлеров, отмечает Daily Mail.

«В Америке по-прежнему слишком много корпораций, грабящих людей: взвинчивание цен, мусорные сборы, завышение цен под предлогом инфляции, уменьшение веса или количества товаров в упаковках», — сказал он во время выступления в Южной Каролине на прошлой неделе.

Байден заявил, что американцы «устали, что их считают простофилями», поэтому его администрация собирается «остановить этих ребят».

Хотя инфляция несколько замедлилась, американцам по-прежнему приходится сталкиваться с ростом цен на основные товары, такие как яйца и молоко.

По данным Национального бюро экономических исследований, цены на эти товары выросли на 11 процентов в 2022 году и еще на пять процентов в 2023-м.

По версии Daily Mail, продуктовые сети не могут заметно изменить ситуацию, так как рост цен на яйца в США связан с птичьим гриппом, также цены повысили многие производители.

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