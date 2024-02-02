Азаров: США подчинили себе всю систему госуправления Украины

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высказал мнение, что Соединённые Штаты после госпереворота на Украине в 2014 году полностью подчинили себе всю систему государственного управления страны.

Об этом он написал в своих социальных сетях.

По словам Азарова, США имели серьёзное влияние на управление Украиной ещё до госпереворота.

«А сейчас за эти десять лет они просто подчинили себе всю систему государственного управления, начиная от правоохранительных органов», — говорится в сообщении.