Палата представителей США рассмотрит проект помощи Израилю без Украины

Палата представителей Соединённых Штатов рассмотрит и проголосует по законопроекту о выделении Израилю $17,6 млрд без предоставления новой помощи Украине, следует из письма спикера Майка Джонсона членам законодательного собрания.

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Об этом пишет телеканал Fox News.

Уточняется, что законопроект, который палата рассмотрит на следующей неделе, предполагает выделение Израилю дополнительной помощи в размере $17,6 млрд в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.

Что касается Украины, то в письме говорится, что Вашингтон исчерпал средства на поддержку Киева в конце 2023 года, и пока американский конгресс не утвердит новые ассигнования, США не смогут поставлять украинской армии оружие и боеприпасы.