Республиканка Хейли предрекла демократам победу на выборах

Члены Демократической партии США "в восторге" от экс-президента США Дональда Трампа , поскольку он может принести им победу на выборах в 2024 году на фоне судебных тяжб Трампа и якобы "ужасных" результатов социальных опросов. Об этом кандидат в президенты США Никки Хейли написала на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

"Демократы в восторге от перспективы баллотироваться против Дональда Трампа. Они не смогли бы придумать худшего кандидата на всеобщих выборах, даже если бы попытались. Учитывая его юридическую драму, ужасные результаты опросов и его замешательство, Трамп принесет демократам крупную победу", - считает Хейли.

До этого Хейли заявила, что конгресс США стал "привилегированным домом престарелых". При этом сообщалось, что президентская гонка действующего главы государства Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа может стать самой дорогостоящей в истории США, кроме того, она может стать также самой долгой в истории государства.