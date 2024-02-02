СМИ узнали детали последнего разговора Залужного с Зеленским

Глава ВСУ Валерий Залужный в разговоре с Владимиром Зеленским дал понять, что быстрое улучшение позиций Украины на поле боя маловероятно. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

По данным газеты, на встрече, где Зеленский сообщил Залужному о скорой отставке, глава ВСУ «изложил некоторые напутственные мысли о проблемах, которые унаследует его преемник».

Залужный заявил, что новый командующий по-прежнему будет сталкиваться с гораздо более крупными и лучше вооруженными российскими силами. Ему все еще будет нужен приток новобранцев, а также оружия, боеприпасов, транспортных средств и другой техники.

Как сообщали СМИ, Залужного вызвали на встречу в офис Зеленского 29 января и сообщили, что он будет уволен. Зеленский предложил Залужному другую должность, но тот отказался. Информация просочилась в СМИ, затем ее опровергли, но отставка все же состоится к концу недели, утверждают источники CNN.

Как отмечает The Washington Post, Зеленский задумал встряску военного командования с целью обновления, так как украинская общественность все больше истощается, а помощь от международных партнеров замедлилась. Однако его стратегия «может иметь неприятные последствия, позволяя Москве воспользоваться нестабильностью», подчеркивает газета.

По версии издания, такая угроза существует из-за популярности Залужного на Украине, быстрой негативной реакции в военных рядах на новости о его отставке, опасений среди некоторых чиновников в Киеве и неопределенности на Западе.

Увольнение Залужного способно нанести удар по моральному духу солдат, особенно потому, что не было публичного объяснения его отставки.