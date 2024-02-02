Пока вы спали: Ким Чен Ын о подготовке к войне и  отказ Словакии Украине

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Ким Чен Ын: усиление ВМС КНДР необходимо для ускорения подготовки к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил судостроительную верфь Нампхо, сообщает «РЕН ТВ».

Глава государства ознакомился с ее техническим состоянием и проводимыми там работами. Он заявил, что верфь берет на себя большую и важную задачу в развитии судостроительной промышленности и укреплении ВМС страны.

Ким Чен Ын отметил, что для защиты морского суверенитета государства и ускорения подготовки к войне важнейшим вопросом является укрепление ВМС. С этой целью от судостроительной промышленности требуется развитие и укрепление материально-технической базы.

Полиция применила резиновые пули и водометы против демонстрантов в Аргентине

Сотни жителей Аргентины вышли на митинги к зданию Конгресса, сообщает «Мир 24».

Они выражают недовольство из-за новых реформ, которые хочет ввести правительство президента Милея. Столкновения с правоохранителями начались после того, как протестующие оказались на проезжей части.

Полиция применила против демонстрантов резиновые пули. Они сделали это для того, чтобы участники акции отступили к тротуарам и площади.

Трамп опережает Хейли в ее родном штате

Бывший американский лидер Дональд Трамп опережает своего основного соперника на предстоящих выборах президента, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли на 26%, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на данные в ходе опроса.

Речь идет о родном для Хейли штате Южная Каролина. Трамп получил 58% поддержки среди потенциальных избирателей республиканских праймериз, а Хейли — 32%.

Экс-президент пользуется поддержкой большинства в Южной Каролине как среди мужчин — 62%, так и среди женщин — 54%. Семь из десяти избирателей штата считают, что Трамп обойдет на выборах действующего президента Джо Байдена.

На ТЭЦ в Бишкеке произошла авария

На ТЭЦ в Бишкеке произошла авария, сообщает ТАСС.

Она является одним из самых мощных генерирующих электричество объектов в республике. Как заявил представитель Минэнерго, «возникла нештатная ситуация, подробности выясняются».

По предварительным данным, вышел из строя один из котлов станции. Утверждается, что авария не отразится на обеспечении населения электричеством.

При этом жители Бишкека в соцсетях сообщают о снижении температуры радиаторов отопления в квартирах. Школы города переведены на онлайн-режим обучения.

Словакия отказалась давать деньги на оружие Украине

Словакия выступает против отправки денег Европейского фонда Киеву, сообщает «Ура.ру».

Как заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо, помощь будет направлена на закупку вооружений для Вооруженных сил Украины.

«Мы ясно сказали, что если мы будем в этом участвовать, то с позиции Словакии: средства на все, но только на вещи, не касающиеся оружия», — сказал премьер-министр.