Американский журналист рассказал, кого не пускают в бункер Зеленского

Иностранцам запрещено посещать бункер президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в интервью изданию «Украинская правда» журналист Time, автор биографии главы украинского государства Саймон Шустер. Он признался, что все написанное о жизни в бункере основано на интервью с Зеленским и его помощниками.

«Бункер — та его часть [здания офиса президента Украины], куда меня не пускали никогда, четко говорили: «Забудь». Туда иностранцев вообще не пускают. <...> Служба охраны сказала, что это исключено», — заявил журналист.

Шустер также отметил, что западные сотрудники СМИ часто путают в текстах бункер и здание офиса президента Украины. Одна газета ошибочно написала, что журналист посещал убежище украинского лидера, в связи с чем Шустеру пришлось просить изменить заголовок статьи.

Ранее он рассказал, что страны Запада пытались подтолкнуть Украину к уступкам во время переговоров с Россией, прошедших весной 2022 года. Шустер добавил, что западные партнеры давили на украинского президента, чтобы он принял условия Москвы. Кроме того, они предлагали ему сформировать правительство в изгнании.