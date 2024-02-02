Экс-сенатор США оценил возможность начала Байденом войны с Ираном

Глава Соединенных Штатов Джо Байден в преддверии выборов президента в 2024 году находится не в том положении, чтобы развязывать войну с Ираном и расширять ближневосточный кризис, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего сенатора в штате Виргиния Ричарда Блэка.

По его словам, Байден «решительно» выступил против войны с Ираном, причем на фоне приближающихся президентских выборов, а также на фоне того, что избиратели из числа демократической партии устали поддерживать вооруженные конфликты.

Блэк считает, что Иран «тоже полон решимости избежать конфликта». Он указал, что иранские власти отрицают причастность к атаке беспилотника на базу США в Иордании.

«США не в том положении, чтобы расширять войны на Ближнем Востоке», — заявил эксперт.

Экс-сенатор указал, что войны между двумя странами удастся избежать, учитывая решимость сторон к недопущению эскалации. Тем не менее, «мести» требуют ряд членов республиканской партии. Из-за того, что Вашингтон уже объявил, что ответит на атаку, Блэк предостерег Байдена: ему ни при каких обстоятельствах нельзя вводить войска в Иран. Однако в случае атаки Министерству обороны США стоит выбрать цели, которые «минимизируют гибель и разрушения», чтобы Иран мог ответить тем же.