В ближайшее время состоится заседание ставки президента Украины Владимира Зеленского по увольнению главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщил в своих социальных сетях главный редактор портала «Цензор» Юрий Бутусов.

По его словам, во время ставки будет также обсуждаться кандидатура нового главкома. Среди кандидатов на замену — начальник главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Бутусов отмечает, что текст указа об увольнении Залужного был подготовлен еще 29 января и в настоящее время глава государства «убеждает всех поддержать это решение».

Также, по его словам, в офисе президента активно обсуждается продвижение на высшие должности для двух десятков командиров ВСУ и Нацгвардии.