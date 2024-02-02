СМИ: для Зеленского построили бункер в Киеве

Для Зеленского построили бункер в Киеве
Автор биографии президента Украины, американский журналист Саймон Шустер рассказал на страницах "Украинской правды" о бункере, построенном в Киеве для Владимира Зеленского.
По словам журналиста, сам он лично в бункере не был, однако знает, что бункер не входит в комплекс зданий президента Украины.
"Туда иностранцев вообще не пускают. Служба охраны сказала, что это исключено", - рассказал биограф.
Ранее "СП" писала, что украинские военные забили тревогу, когда увидели информацию о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.
Несмотря на то, что пока не понятно, уволят ли Залужного, появившиеся об этом в СМИ сообщения повергли в шок как украинских военных, так и западных союзников, особенно учитывая заметную популярность генерала.