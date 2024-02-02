Новое заявление фон дер Ляйен возмутило пользователей Сети

Она заявила, что европейский союз и Вашингтон намерены поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

«До последнего украинца?», — задался вопросом пользователь под ником 0nuralp.

Ghalti_Hogai считает, что Евросоюз преследует американские интересы, а не свои собственные, при этом люди страдают из-за высокой стоимости жизни, фермеры протестуют, «но зато у нас есть 50 миллиардов на прокси-войну на Украине».

«Ты предательница Европы!» — написал Bede_Zsolti.

Сitoyen_lucide указал, что ЕС разрушит Европу, предоставляя деньги Украине, которая даже не входит в объединение.

«Экономика ЕС тонет, а ты отправляешь 50 миллиардов долларов самому коррумпированному нацистскому государству в Европе. Тебя следует судить за государственную измену, ведьма!», — заявил fd_crypto.