Новое заявление фон дер Ляйен возмутило пользователей Сети
Пользователи соцсети X отреагировали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об Украине после телефонного разговора с главой США Джо Байденом, сообщает РИА Новости.
Она заявила, что европейский союз и Вашингтон намерены поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».
«До последнего украинца?», — задался вопросом пользователь под ником 0nuralp.
Ghalti_Hogai считает, что Евросоюз преследует американские интересы, а не свои собственные, при этом люди страдают из-за высокой стоимости жизни, фермеры протестуют, «но зато у нас есть 50 миллиардов на прокси-войну на Украине».
«Ты предательница Европы!» — написал Bede_Zsolti.
Сitoyen_lucide указал, что ЕС разрушит Европу, предоставляя деньги Украине, которая даже не входит в объединение.
«Экономика ЕС тонет, а ты отправляешь 50 миллиардов долларов самому коррумпированному нацистскому государству в Европе. Тебя следует судить за государственную измену, ведьма!», — заявил fd_crypto.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Киеву 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года.