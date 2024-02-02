Глава разведки США пожаловался на мешающие шпионить камеры

Современные технологии как никогда усложнили многие аспекты шпионской деятельности. На это в статье для Foreign Affairs посетовал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

В частности, он указал, что повсеместное распространение городских камер вкупе с технологией распознавания лиц предоставляет риск для офицера ЦРУ, работающего во враждебной стране и встречающегося с источниками. «Шпионить стало намного сложнее», — признался глава американской разведки.

В 2018 году бывшие и действующие американские чиновники США пожаловались, что стало сложнее противостоять российским шпионам.

«Сложность заключается в технических средствах, которые могут быть использованы», — пояснил один из собеседников агентства Reuters.