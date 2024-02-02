В Германии сравнили отношение властей США к Зеленскому и Залужному

Американская администрация поддержит главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским, сообщает Berliner Zeitung.

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Как пишет издание, в Вашингтоне симпатизируют главкому, но пытаются избежать открытого конфликта между ним и Зеленским. Как считают некоторые украинские обозреватели, Белый дом предпочтет увидеть на посту президента Украины Залужного, а не Зеленского. Ситуация может обостриться из-за отмены выборов президента на Украине.

В неудачном летнем наступлении 2023 года, скорее всего, обвинят Зеленского. Согласно опросам известного Международного института социологии в Киеве, ему доверяют лишь около 60 процентов. В целом надежда на собственную армию намного выше, чем доверие к политическим институтам, таким как парламент и правительственный кабинет, или к органам власти, таким как полиция и спецслужбы.

Как заявил военный историк Михаил Жирохов в эфире украинского радио, все больше украинцев доверяют Залужному руководить страной — его увольнение с поста военного начальника, в свою очередь, может привести к протестам, которые раздираемая войной страна вряд ли могла бы использовать в данный момент. Попытка заставить Залужного уйти подчеркивает слабость Зеленского во внутриполитическом дискурсе.

Даже если Залужный интерпретирует свою роль командующего армией как исключительно политическую, признаков президентских амбиций пока не наблюдается. Кроме того, масла в огонь подливают отмененные президентские выборы, которые должны были состояться в конце марта. Для Зеленского сейчас «не время для выборов», указывая на то, что конституция Украины не допускает президентских выборов, пока в стране действует военное положение.