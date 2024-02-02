Глава МИД Великобритании назвал условие признания Палестины

Великобритания не может признать Палестину, пока в секторе Газа остается исламистская группировка ХАМАС, однако это может случиться во время переговоров с Израилем. Об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, передает Associated Press.

© Lenta.ru

«Это может быть то, что мы рассмотрим по мере того, как этот процесс [переговоров] (...) станет более реальным. Что нам нужно сделать, так это дать палестинскому народу горизонт к лучшему будущему, будущему собственного государства», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что признание Палестины как отдельного государства «абсолютно жизненно важно для долгосрочного мира и безопасности в регионе». Однако издание напоминает, что подобные инициативы США и Великобритании встречают острую критику Израиля в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.