Глава МИД Йемена призвал ЕС усилить давление на хуситов

"ЕС придерживается неверного подхода. Ему необходимо оказывать больше давления на хуситов. К примеру, объявив их террористической группировкой", - отметил глава йеменского МИД.

С его точки зрения, подход Евросоюза, опасающегося ухудшения гуманитарной ситуации в Йемене, "не сработал: хуситы все еще шантажируют международное сообщество, при этом гуманитарная ситуация [в Йемене] не улучшилась".