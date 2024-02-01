МИД Катара: Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа

Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа, от ХАМАС предварительно также получена положительная реакция. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает Al Jazeera.

«Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и Доха получила первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС», — сказал он.

Напомним, что 28 января Катар, США и Египет сообщили о завершении работы над соглашением о временном перемирии между Израилем и ХАМАС. Оно предусматривает два этапа и прекратит огонь в секторе Газа на два месяца. За этот период будет проведен обмен заложниками. Кроме того сделка предполагает новые объемы гуманитарной помощи для сектора Газа.