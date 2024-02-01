Байден ввел санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу
Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий Белому дому вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, которые нападают на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, указ позволяет вводить финансовые санкции и визовые ограничения в отношении еврейских поселенцев, которые «нападали или запугивали палестинцев или захватывали их имущество». В Белом доме считают, что эти меры окажут содействие в установлении «мира и безопасности не только для палестинцев, но и израильтян», поскольку развернувшийся в секторе Газа конфликт представляет «серьезную угрозу на всем Ближнем Востоке».
Напомним, что ситуация на регионе обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.