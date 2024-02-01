Пашинян: Ереван не может развивать военное сотрудничество только с РФ

Ереван в силу ряда факторов не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет портал «Sputnik Армения».

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Пашинян заметил, что республике необходимо до конца года изменить концепцию развития армии. В документе должны быть представлены обновленные механизмы взаимодействия с другими странами в оборонной сфере, добавил политик.

«Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество», — уточнил премьер.

Ранее, пояснил Пашинян, таких сложностей не было, как не было и потребности в диверсификации системы безопасности страны. Он напомнил, что отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией.

В настоящее время следует проанализировать, отметил премьер, какие отношения республика должна строить с Грузией, Индией, Ираном, Россией, Соединенными Штатами и Францией, изучить вопрос о продолжении членства в ОДКБ.