Макрон допустил возвращение таможенных пошлин для Украины

Если импорт товаров из Украины продолжит дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для европейских производителей, то ЕС может вернуть таможенные пошлины для страны. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «РИА Новости».

Он отметил, что необходимость «внимательно изучить продовольственный импорт из Украины» обоснована протестами фермеров, которые требуют «единых правил для всех». В связи с этим, по словам Макрона, были достигнуты договоренности в области введения более жестких правил, чтобы избежать «откровенного злоупотребления и дестабилизации рынка, наблюдаемых в последние месяцы».

«Мы договорились, чтобы в отношении злаковых был механизм усиленной защиты, что позволит вмешаться, если зерно с Украины на европейском рынке серьезно дестабилизирует цены и создаст нечестную конкуренцию. Что касается курятины и сахара, мы договорились о защитных механизмах на основе истории объемов импорта 2022 и 2023 годов. Превышение этих установленных объемов позволит нам вернуть таможенные пошлины», — сказал он.

При этом Макрон указал, что ЕС продолжит помогать Украине, но не допустит нечестной конкуренции, которая «приносит прибыль нескольким миллиардерам и крупным производителям».