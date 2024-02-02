Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану пригрозили лишением права голоса в ЕС в случае отказа поддержать оказание финансовой помощи Украине. Как пишет газета Corriere della Sera, принципиально вопрос о единодушном решении стоял не столько из-за самой помощи, сколько из-за опасности допустить прецедент раскола в ЕС.

Орбан в итоге не захотел быть белой вороной ЕС. Как отмечает издание, важная роль в ведении переговоров была отведена премьер-министру Италии Джордже Мелони, с которой у Орбана схожие позиции по многим вопросам, но "капитуляция" венгерского премьера, который дал свое согласие на передачу фондов Украине после того, как блокировал его с декабря, стала результатом коллективного процесса и угроз наказания. Как отмечается, европейские лидеры и руководство ЕС пригрозило применением статьи 7 (параграф 2) Устава ЕС, что подразумевает лишение голоса (а, значит, вето), то есть фактическое устранение от принятия решений.

1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры 27 стран ЕС приняли решение выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. При этом они согласились с венгерским предложением и установили механизм контроля за расходованием денег. Через год ЕС вернется к обсуждению этого вопроса, а через два года пересмотрит объем финансовой помощи Украине в свете подготовки своего нового бюджета. В то же время ни одна из стран, включая Венгрию, не будет обладать правом вето при дальнейших дискуссиях на эту тему.