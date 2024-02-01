Шольц обвинил ЕС в недостаточной поддержке Украины

Многие страны Евросоюза недостаточно делают для поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, которые приводит ТАСС, Германия не может справиться с военной помощью Киеву в одиночку. Также канцлер приветствовал решение о выделении Украине €50 млрд, отметив, что это является «хорошим сигналом для США».

Во многих столицах приходится задаваться вопросом: «Действительно ли мы делаем достаточно?» И ответ в большинстве случаев может быть только отрицательным, — сказал Шольц.

В четверг, 1 февраля, на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Программа рассчитана на 2024–2027 год, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита. Он поблагодарил Евросоюз и заявил, что каждый голос европейских лидеров — вклад в «общую победу».