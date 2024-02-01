В Польше возбудили дело о якобы залетевшей из России ракете

Польская прокуратура приступила к расследованию о якобы российской ракете, которая залетела на территорию республики в конце декабря прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя окружной прокуратуры Варшавы Шимона Банна. Газета.Ru

По его словам, расследование ведется на предмет «создания опасности для жизни или здоровья большого количества людей или имущества в большом размере путем взрыва взрывчатых веществ, находящихся в военной крылатой ракете, выпущенной с территории иностранного государства». NSN.FM